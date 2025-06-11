Фестиваль ГТО состоится в Котельниках

сегодня в 13:43

16 июня в Кузьминском лесопарке городского округа Котельники в рамках проекта «Лето в Подмосковье» состоится летний фестиваль «Готов к труду и обороне!». Это отличная возможность сдать основные нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на свежем воздухе: отжимания, подтягивания, наклон из положения стоя и прыжок в длину. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед сдачей нормативов для всех желающих отличник физической культуры и спорта Российской Федерации Михаил Набокин проведет разминку.

Принимать нормативы ГТО будут сотрудники спортивной школы «Котельники». Если участник зарегистрирован в системе ГТО, то его результаты будут внесены в базу. Если нет — советуем не упустить шанс попробовать свои силы в нормативных испытаниях.

Присоединиться и проверить свою физическую подготовку могут все желающие от 7 лет.

Начало фестиваля в 10:00.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.