Фестиваль-форум «О, спорт, ты мир!» прошел в Подмосковье

В городском округе Пушкинский в Подмосковье провели фестиваль «О, спорт, ты мир!», его цель — популяризация спорта и вовлечение в него людей с инвалидностью и без, передает корреспондент РИАМО.

Фестиваль-форум посетило большое количество людей с ограниченными возможностями.

«Сегодня объединились спортсмены-паралимпийцы и просто ребята, которые занимаются спортом, а также участники специальной военной операции, которые в результате боевых ранений стали людьми с инвалидностью. Они не унывают и тоже занимаются спортом», — сказал председатель правления московской областной общественной организации инвалидов «Колесница», член Общественной палаты Московской области Игорь Гундеров.

Он уточнил, что на форуме собралось порядка 100 участников с инвалидностью и около 200 представителей активной молодежи и участников программы «Активное долголетие».

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Кроме того, организаторы провели для всех желающих мастер-классы по дартсу, настольному теннису, настольным играм, паралимпийскому фехтованию и армрестлингу.

Затем прошла панельная дискуссия, на которой люди с инвалидностью рассказали, каких успехов они добились вопреки своему состоянию здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.