сегодня в 13:59

Фестиваль фигурного катания «Хрустальный лед» пройдет в Подмосковье в январе

I областной фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лед» под художественным руководством Ильи Авербуха пройдет с 2 по 17 января в парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Сначала конкурсанты примут участие в отборочных турах, которые пройдут с 2 по 10 января. Фигуристы-любители поборются за звание лучших в Подмосковье.

Илья Авербух подготовил для гостей фестиваля ледовый спектакль — «Зимние сказки Подмосковья» с участием профессиональных фигуристов: Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Максима Шабалина и других. Им будет завершаться каждое мероприятие.

Конкурсный отбор пройдет в 9 муниципальных образованиях Московской области:

2 января — Центральный каток, г. о. Люберцы;

3 января — Центральный парк, г. о. Лобня;

4 января — парк «Елочки», г. о. Домодедово;

5 января — парк им. В. Талалихина, г. о. Подольск;

6 января — Пестовский парк, г. о. Балашиха;

7 января — Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха;

8 января — парк Мира, г. о. Коломна;

9 января — парк «Набережная им. Д. И. Менделеева», г. о. Дубна;

10 января — парк «Скитские пруды», Сергиево-Посадский г. о.

Начало в 18:00. Вход свободный.

17 января пройдет гала-концерт в Центральном парке в Пушкине, где выступят победители отборочных этапов.

Выступления конкурсантов совместно с заслуженным мастером спорта России Ильей Авербухом будут оценивать мастера фигурного катания Оксана Домнина, Роман Костомаров, Альбена Денкова и Максим Ставиский.

Организатор фестиваля — автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма региона Московской области. Подробности можно узнать на сайте Хрустальныйлед.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

