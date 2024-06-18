Фехтовальщица Гучмазова матом выругалась на отказ украинки Кривицкой жать руку

На чемпионате Европы по фехтованию в центре скандала оказались две спортсменки Майя Гучмазова и Елена Кривицкая, последняя из которых отказалась жать руку после схватки уроженке Владикавказа, сообщает Telegram-канал Mash .

Уроженка Владикавказа Майя Гучмазова, которая на чемпионате Европы выступала от Грузии, не смогла сдержать эмоций, когда ее соперница из Украины Елена Кривицкая отказалась завершить схватку рукопожатием, предусмотренным правилами.

Гучмазова проиграла Кривицкой со счетом 9:15, в конце поединка она протянула сопернице руку, но та демонстративно ушла в сторону. Уроженка России не смогла сдержать эмоций и, используя нецензурную брань, начала возмущаться по поводу непозволительного поведения представительницы Украины.

Согласно правилам фехтования, поединок считается завершенным только в том случае, если соперники пожали друг другу руки после его завершения. В противном случае за нарушение правила полагается дисквалификация.

Ранее в аналогичную ситуацию попала украинка Ольга Харлан, которая отказалась в Милане жать руку россиянке Анне Смирновой. После этого саблистку, нарушавшую правила, исключили из соревнований.