Фехтовальщики Подмосковья удостоились пяти наград первенства России

сегодня в 16:32

Спортсмены из Подмосковья завоевали две золотые и три серебряные медали первенства России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 24 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Сразу два подмосковных коллектива юниорок пробились в финал командных соревнований по фехтованию на рапирах. В заключительном противостоянии сильнее оказалась первая сборная Московской области в составе Арины Вольской, Анны Геращенко, Ксении Глебовой и Ирины Зориной. На счету второй команды региона серебряные медали турнира. За нее выступали: Василиса Бахтиярова, София Дзобаева, Милана Левчук и Стефания Часовникова. Почетное третье место заняли спортсмены из Санкт-Петербурга.

​Также победителями первенства страны стала сборная шпажистов Подмосковья. В финале Михаил Казмин, Максим Потапов, Владимир Толасов и Дмитрий Швелидзе одолели сборную Москвы с общим счетом 45-36. На третью ступень пьедестала поднялись представители Санкт-Петербурга.

​В командных соревнованиях среди юниорок по фехтованию на шпагах команда Московской области заняла второе место, уступив в финале столичным спортсменкам со счетом 38:44. Честь региона защищали: Анастасия Балягина, Анастасия Забелина, Александра Ковтун и Лилана Черчесова. Замкнула тройку призеров сборная Самарской области.

​Кроме того, Анастасия Балягина удостоилась серебряной награды личного зачета. В заключительной дуэли подмосковная шпажистка проиграла сопернице из Башкирии Арине Захаровой — 13:15.

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Спортсмены сборной Московской области представляли следующие округа: Краснознаменск, Химки, Люберцы, Долгопрудный, Воскресенск и Одинцовский округ.

​Первенство России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 24 лет проходило с 13 по 22 мая в городе Тула. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.