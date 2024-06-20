Фехтовальщики Подмосковья стали победителями и призерами игр БРИКС

Спортсмены из Подмосковья завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую награду соревнований по фехтованию в рамках международных игр стран БРИКС, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В личных соревнованиях по фехтованию на шпагах не было равных представителю Подмосковья Георгию Бруеву. В финале он одержал победу над своим соотечественником Артемом Саркисяном. Третье место разделили Марк Семоненко из сборной Белоруссии и россиянин Алексей Удовиченко.

​Рапиристка из Московской области Анна Соловьева стала серебряным призером турнира. В финальном поединке она уступила олимпийской чемпионке Марте Мартьяновой, которая также представляет сборную России. Бронзовые медали на счету россиянки Владиславы Пенюшкиной и белорусской фехтовальщицы Дарьи Власовой.

​Представительница подмосковного региона, двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян завершила свое выступление в соревнованиях саблисток на третьем месте. Чемпионкой данной дисциплины стала еще одна российская двукратная победительница Олимпийских игр Софья Великая. Серебряной награды удостоилась олимпийская чемпионка Ольга Никитина из сборной России.

​Соревнования по фехтованию в рамках игр БРИКС проходят с 19 по 22 июня в спортивном комплексе «Санкт-Петербург» в городе Казань.

​Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС игры 2024 года было решено провести в г. Казани. В столицу Республики Татарстан приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.