Фехтовальщики Подмосковья стали победителями и призерами игр БРИКС
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Спортсмены из Подмосковья завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую награду соревнований по фехтованию в рамках международных игр стран БРИКС, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В личных соревнованиях по фехтованию на шпагах не было равных представителю Подмосковья Георгию Бруеву. В финале он одержал победу над своим соотечественником Артемом Саркисяном. Третье место разделили Марк Семоненко из сборной Белоруссии и россиянин Алексей Удовиченко.
Рапиристка из Московской области Анна Соловьева стала серебряным призером турнира. В финальном поединке она уступила олимпийской чемпионке Марте Мартьяновой, которая также представляет сборную России. Бронзовые медали на счету россиянки Владиславы Пенюшкиной и белорусской фехтовальщицы Дарьи Власовой.
Представительница подмосковного региона, двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян завершила свое выступление в соревнованиях саблисток на третьем месте. Чемпионкой данной дисциплины стала еще одна российская двукратная победительница Олимпийских игр Софья Великая. Серебряной награды удостоилась олимпийская чемпионка Ольга Никитина из сборной России.
Соревнования по фехтованию в рамках игр БРИКС проходят с 19 по 22 июня в спортивном комплексе «Санкт-Петербург» в городе Казань.
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