Фехтовальщик Подмосковья стал призером на Всероссийских соревнованиях

В Смоленске проходят Всероссийское соревнование по фехтованию, посвященное памяти А. И. Павлова. В турнире принимают участие спортсмены младше 12 лет. Лобню на соревнованиях представляет Герман Щеглов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Герман продемонстрировал спортивный дух и высокий уровень подготовки, заняв почетное третье место. Мальчик занимается фехтованием под руководством тренера Дениса Сидорова.

«Спасибо всем, кто болел за меня. Буду стараться и дальше показывать хорошие результаты и привозить домой награды», — прокомментировал Герман.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работает 18 бюджетных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. Также в городе строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Завершится строительство уже в этом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.