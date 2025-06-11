Федерация гимнастики объявила о возвращении атлетов РФ на международную арену

Российские гимнасты возвращаются на мировую арену. Речь идет как о спортсменах, так и о судьях, сообщается на сайте Федерации гимнастики России.

Для атлетов было подтверждено участие в этапах Кубка мира этого года по прыжкам на батуте. Турнир пройдет в Португалии с 5 по 6 июля, в Германии с 20 по 21 сентября, в Болгарии с 27 по 28 сентября и во Франции с 3 по 5 октября.

Еще планируется участие спортсменов из РФ в чемпионате мира по прыжкам на батуте. Соревнования пройдут в Мадриде 2–10 ноября, а также и в первенстве мира по этому виду спорта, которое состоится 10–17 ноября.

Федерацией была направлена предварительная заявка для участия отечественных спортсменов в «Кубке претендентов — 2025» по спортивной гимнастике. Этот турнир пройдет в Париже с 13 по 14 сентября. До 16 июля определят состав команды.

Кроме того, Алина Гусарова и Ирина Берек будут работать как нейтральные судьи на Кубке Тбилиси по художественной гимнастике с 11 по 15 июня. Вице-президенты федерации Ирина Никитина (спортивная акробатика) и Владислав Оскнер (спортивная аэробика) включены в состав высшего жюри по видам спорта на Всемирных Играх 2025 в китайском Чэнду 7–17 августа.

Дмитрий Андреев был назначен судьей категории D2 на вольных упражнениях на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Турнир пройдет 19–25 октября в Индонезии.