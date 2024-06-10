Федерация футбола Люберец подписала соглашение с компанией «Мой Мяч»

сегодня в 14:43

В городском округе Люберцы федерация футбола подписала соглашение с компанией «Мой Мяч» на бессрочное сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мячи, которые мы изготовили для спортсменов окружной федерации футбола, относятся к категории «Профи+», они предназначены для тренировок профессиональных команд, имеют идеальную геометрию и вес. Данные мячи соответствуют всем требованиям FIFA», — рассказал совладелец компании «Мой Мяч. РФ», руководитель комитета РФСО «Спартак» по футболу, руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах Дмитрий Кудинов.

Новыми мячами уже играют команды-участники открытого первенства городского округа Люберцы по футболу.

Ближайшая игра турнира состоится сегодня, 10 июня, на стадионе «Полет» (г.о. Лыткарино), где хозяева поля примут команду «Балятино» из Октябрьского.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.