Фанаты ХК «Трактор» могут стать «Голосом трибун»

сегодня в 14:07

ХК «Трактор» и Metaratings проведут акцию «Голос трибун» для фанатов

Хоккейный клуб «Трактор» в партнерстве с Metaratings объявляют о старте акции «Голос трибун», предлагая фанатам поделиться запоминающимися моментами, пережитыми вместе с командой, сообщает Metaratings.ru .

Поклонникам хоккейного клуба предлагают в рамках новой акции делиться своими историями. Самые интересные рассказы, отобранные каждый месяц, появятся на страницах Metaratings.ru, а их создатели будут награждены эксклюзивными свитерами «Трактора» с автографами.

Кроме того, в конце хоккейного сезона автор самой интересной истории получит главный приз.

Узнать, как рассказать свою историю и стать участником акции, можно по специальной ссылке.

