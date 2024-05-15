Ежегодная Спартакиада для будущих призывников прошла в Ленинском округе

На стадионе «Металлург» в Ленинском городском округе 12 мая состоялась 55-я летняя Спартакиада допризывной молодёжи, приуроченная ко Дню Победы. В ней приняли участие школьники 8-11 классов общеобразовательных учреждений муниципалитета. Победу одержала команда Володарской школы, сообщает пресс-служба главы Ленинского округа.

«Ребята попробовали свои силы в строевой подготовке, стрельбе из пневматической винтовки, подтягиваниях на перекладине, сборке-разборке автомата, метании гранаты, силовой подготовке, беге на дистанции 100 метров и 2 километра. Отрадно, что парни проявляют интерес к службе в армии и ответственно готовятся к ней», — приводятся в сообщении слова главы муниципального образования Станислава Каторова.

Уточняется, что по итогам соревнований победили ребята из поселка Володарского. Кроме того, учащиеся этой школы заняли первые места в личном зачете по нескольким дисциплинам. Второе место — у команды Видновской школы № 7, третье место заняли старшеклассники из Видновского художественно-технического лицея.

Спартакиада проводится в округе уже 55-й год подряд, традиции ее проведения берут начало в советские времена. Среди судей соревнований — представители военно-патриотических клубов Ленинского округа и военнослужащие частей, расположенных на территории муниципалитета.

Спартакиада является комплексной и проводится отдельно по разным видам спорта, после чего по сумме баллов за все этапы определяется школа-победитель.

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