European Aquatics допустила российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном

Организация сняла ограничения для российских, а также белорусских атлетов юношеского и юниорского возраста. Они смогут участвовать во всех континентальных турнирах, кроме взрослых, в индивидуальных и командных дисциплинах под флагом и с гимном своих стран.

«Спортсмены с российским или белорусским паспортом… больше не будут подвергаться ограничениям на участие в соревнованиях European Aquatics», — сказано в официальном сообщении.

Таким образом, плавание присоединилось к списку видов спорта, где российские юниоры уже выступают с национальной символикой. В него также входят фехтование, дзюдо, борьба, конный спорт, тяжелая атлетика и другие.

