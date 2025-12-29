«Это выплеск эмоций»: фигуристка Мишина оценила слова Галлямова

Чемпионка мира по фигурному катанию, партнерша Александра Галлямова оценила его слова после поражения пары в произвольной программе на прошедшем чемпионате России. По ее мнению, недовольство направлено не конкретно против нее, это скорее выплеск эмоций, сообщает RT .

«Неприятно, конечно, но я понимаю, что на самом деле не на меня эта критика направлена, какие бы слова ни произносил Саша. Просто такой вот выплеск эмоций. У нас нет понятия „поссорились — помирились“. Мы приходим на тренировку, зная, что каждый должен выйти на лед в рабочем состоянии, без каких бы то ни было личных проблем в отношениях», — сказала спортсменка.

По ее словам, на каждую тренировку у пары есть план: они заранее обсуждают, катают ли программу целиком или по частям, отрабатывают отдельные элементы и никогда не обсуждают посторонние темы.

Чемпионат России выиграли Дмитрий Козловский и Александра Бойкова, Галлямов и Мишина получили «серебро».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.