«Это чудо»: Грузия сенсационно обыграла сборную Португалии

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Грузия пробилась в плей-офф чемпионата Европы по футболу

В среду, 27 июня, сборная Грузии по футболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе назвал это событие «чудом», сообщает «Царьград» .

Грузинские футболисты набрали 4 и 9 возможных очков и смогли пройти в групповой этап Евро-2024. Сперва грузины уступили Турции со счетом 1:3, после чего сыграли вничью с чехами — 1:1.

Грузинская сборная получила путевку в плей-офф благодаря сенсационной победе над Португалией — футболисты обыграли команду Криштиану Роналду со счетом 2:0. При этом португальцы также выходят в плей-офф Евро.

В 1/8 финала ЧЕ грузинам предстоит противостоять сборной Испании.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.