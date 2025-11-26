Этап Всероссийского турнира «Тот самый физрук» прошел в Щелкове

Мероприятие прошло на базе Универсального спортивного комплекса «Подмосковье» в рамках проекта «Школьная лига» и при поддержке Общероссийского общественного движения «Здоровое отечество».

Этот турнир — многоэтапное физкультурно-спортивное мероприятие, и он проводится с важной целью: популяризировать профессию учителя физической культуры и массовый спорт среди жителей Московской области. Суть соревнования заключается в том, что команда состоит из одного школьника и одного преподавателя. Вместе они сдают нормы ГТО, доказывая, что настоящая сила — в единстве и взаимной поддержке.

Для участия в проекте в Щелково прибыли местные команды, а также спортсмены из Фрязино, Королева, Пушкинского, Мытищ, Звездного городка и Лосино-Петровского. Городской округ Щелково на этих соревнованиях достойно представили 8 команд учителей физкультуры и их воспитанников.

Перед началом соревновательной части перед ребятами с приветственным словом выступили руководитель Московского отделения Движения «Здоровое Отечество» Илья Пискунов и амбассадор движения «Здоровое Отечество», олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко.

Далее Евгений провел для ребят энергичную разминку, которая отлично разогрела и подготовила команды к спортивным состязаниям: подъему туловища (пресс), наклону вперед с гимнастической скамьи, прыжку в длину с места и полосе препятствий.

Праздник спорта и железного духа подошел к концу — все участники показали себя настоящими физруками: сильными, ловкими и упорными. Лучшие из лучших были награждены почетными медалями и сертификатами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.