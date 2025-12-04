Еще 4 медали завоевали подмосковные спортсмены на этапе Кубка России по сноуборду

Подмосковные спортсмены завоевали еще четыре медали в рамках I этапа Кубка России по сноуборду. Копилка сборной региона пополнилась золотой и тремя серебряными наградами, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финале соревнований в дисциплине «сноуборд-кросс» среди мужчин победителем заезда стал спортсмен Арсений Томин (Областной центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина», Дмитров). В этой же категории «серебро» завоевал Данила Баранов (Областной центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина», Дмитров). Замкнул тройку лидеров сноубордист из Новосибирской области.

Среди женщин в дисциплине «сноуборд-кросс» серебряным призером стала Анастасия Привалова (Областной центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина», Дмитров). Золото и бронза у соперниц из Красноярского края и Москвы соответственно.

В рамках состязаний в дисциплине «параллельный слалом-гигант» среди женщин Полина Мулендеева (Областной центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина», Дмитров) принесла сборной региона еще одно «серебро». Первое место заняла сноубордистка из Москвы, а третьей финишировала спортсменка из Красноярского края.

Ранее Арсений Томин завоевал две медали I этапа Кубка России: «серебро» в дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная» в тандеме со спортсменкой из Красноярского края, а также «бронзу» в дисциплине «сноуборд-кросс».

Этап Кубка России по сноуборду проходит в ГЛК «Октябрьский» в Лабытнанги (ЯНАО) с 30 ноября по 5 декабря в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.