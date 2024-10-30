Энергетики Подмосковья заняли третье место в турнире «Кубок Русского света»

Сборная команда «Мособлэнерго» заняла третье место в турнире по волейболу «Кубок Русского Света». Соревнования между командами электротехнических предприятий проходили 26 октября 2024 года в мультиспортивном комплексе «Капитолий», сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В матче за третье место волейбольная команда «Мособлэнерго» встретилась с представителями ЭТК «Энергия» и продемонстрировала отличные навыки и сплоченность, одержав победу со счетом 2:0. Победителем в номинации «Лучший принимающий» признан Михаил Чечушков — начальник Истринского производственного отделения Красногорского филиала «Мособлэнерго».

«Мы гордимся результатами нашей команды и благодарим организаторов за великолепную возможность проявить себя. Этот турнир не только позволил всем участникам насладиться волейболом в дружеской атмосфере, но и укрепил взаимоотношения между компаниями-партнерами», — отметил капитан команды «Мособлэнерго» Андрей Тизяев.

Турнир, организованный компанией «Русский свет», проводится ежегодно уже на протяжении пяти лет. В этом году в волейбольных состязаниях приняли участие 13 команд. «Мособлэнерго» в турнире представляли работники аппарата управления и Истринского производственного отделения Красногорского филиала.

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