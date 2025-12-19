сегодня в 15:53

Елизавета Шаталова из Орехово-Зуева получила звание мастера спорта России по плаванию

Воспитаннице Дворца спорта «Восток» города Орехово-Зуево Елизавете Шаталовой вручили удостоверение и значок мастера спорта России по плаванию на торжественном открытии спартакиады по плаванию 18 декабря, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа.

Елизавета Шаталова стала мастером спорта России по плаванию после успешного выступления на первенстве страны. В апреле 2024 года в Краснодаре она завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 метров баттерфляем и показала высокий результат, соответствующий званию мастера спорта.

Торжественное вручение удостоверения и значка прошло 18 декабря во Дворце спорта «Восток» в рамках открытия спартакиады среди учащихся профессиональных образовательных учреждений Орехово-Зуевского округа.

Тренер-преподаватель высшей категории по плаванию ДС «Восток» Татьяна Грановская отметила, что Елизавета Шаталова является гордостью региона и примером для молодых спортсменов. По словам тренера, успехи спортсменки стали возможны благодаря упорным тренировкам, самоотдаче и целеустремленности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.