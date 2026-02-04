сегодня в 13:04

Елизавета Кузина из Подмосковья выиграла золото Кубка России по прыжкам в воду

Спортсменка из Электростали Елизавета Кузина заняла первое место на Кубке России по прыжкам в воду с трамплина 1 м среди женщин в Саратове, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Второе место заняла спортсменка из Свердловской области, третьей стала участница из Санкт-Петербурга. Кубок России по прыжкам в воду проходит с 30 января по 6 февраля 2026 года в рамках федеральной программы «Спорт России».

В турнире участвуют более 150 сильнейших спортсменов страны. В рамках соревнований разыгрывается 12 комплектов наград в индивидуальных, синхронных и смешанных дисциплинах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.