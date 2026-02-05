Елизавета Кузина из Подмосковья выиграла две золотые медали на Кубке России
Фото - © Федерация водных видов спорта России (ФВВСР)
Спортсменка из Московской области Елизавета Кузина завоевала две золотые медали на Кубке России по прыжкам в воду в Саратове, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Елизавета Кузина, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта из Электростали, стала первой в прыжках с трамплина 3 м среди женщин. Она опередила соперниц из Сахалинской области и Санкт-Петербурга, которые заняли второе и третье места.
В паре с Ильей Молчановым из Москвы Кузина также победила в дисциплине «трамплин 3 м – синхронные прыжки – смешанные». Второе место занял дуэт из Санкт-Петербурга, третьими стали спортсмены из Саратовской и Свердловской областей.
Днем ранее Кузина уже выиграла золото в прыжках с трамплина 1 м среди женщин. Таким образом, к финальному дню соревнований у нее три золотые медали.
Кубок России по прыжкам в воду проходит в Саратове с 30 января по 6 февраля 2026 года. В турнире участвуют более 150 спортсменов, разыгрываются 12 комплектов наград в индивидуальных и синхронных дисциплинах.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.
«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.