Елизавета Кузина из Подмосковья выиграла две золотые медали на Кубке России

Спортсменка из Московской области Елизавета Кузина завоевала две золотые медали на Кубке России по прыжкам в воду в Саратове, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Елизавета Кузина, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта из Электростали, стала первой в прыжках с трамплина 3 м среди женщин. Она опередила соперниц из Сахалинской области и Санкт-Петербурга, которые заняли второе и третье места.

В паре с Ильей Молчановым из Москвы Кузина также победила в дисциплине «трамплин 3 м – синхронные прыжки – смешанные». Второе место занял дуэт из Санкт-Петербурга, третьими стали спортсмены из Саратовской и Свердловской областей.

Днем ранее Кузина уже выиграла золото в прыжках с трамплина 1 м среди женщин. Таким образом, к финальному дню соревнований у нее три золотые медали.

Кубок России по прыжкам в воду проходит в Саратове с 30 января по 6 февраля 2026 года. В турнире участвуют более 150 спортсменов, разыгрываются 12 комплектов наград в индивидуальных и синхронных дисциплинах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.