Электростальцы заняли призовые места в соревнованиях по велоспорту на шоссе

На лыжероллерной трассе «Истина» в деревне Головино Истринского г. о. прошли чемпионат и первенство Московской области по велоспорту на шоссе (групповая гонка). В соревнованиях от городского округа Электросталь участвовали 18 велосипедистов, среди которых 12 являются воспитанниками комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Электросталь», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Лучшие результаты показали:

— Ксения Соколова заняла второе место среди девочек 2012 г. р. и младше

— Максимова Василиса Максимова заняла третье место среди девочек 2012 г. р. и младше;

— Полина Жилина заняла первое место среди девушек 2010–2011 г. р.;

— Тимофей Решетников занял второе место среди юношей 2010–2011 г.р;

— Варвара Смагина заняла третье место среди девушек 2006–2007 г.р;

— Анастасия Булавкина заняла первое место среди девушек 2006–2007 г. р.

Подготовили ребят тренера-преподаватели Кондратьева Екатерина Викторовна и Кондратьев Николай Васильевич.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.