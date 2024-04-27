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Электростальские спортсмены приняли участие в турнире по хоккею на траве

Электростальские спортсмены показали высокие результаты на Международном турнире по хоккею на траве среди команд юношей 2007–2008 года рождения, передает пресс-служба администрации городского округа.

В соревнованиях приняли участие пять команд из Беларуси и сборная команда Московской области, в составе которой выступили восемь спортсменов электростальской комплексной спортивной школы олимпийского резерва.

Победителем турнира стала подмосковная команда, на втором месте оказались спортсмены из Минска, а на третьем — представители Бреста. Лучшим игроком турнира признан Егор Гвоздев из Электростали.

Подготовили ребят тренер Михаил Голованов и Максим Кукушкина

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.