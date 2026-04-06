Электростальские школьники сыграли на этапе школьной лиги в Балашихе

Региональный этап Школьной лиги по баскетболу 3×3 прошел 4 апреля в Балашихе. Городской округ Электросталь представили команды юношей школы № 15 и девушек гимназии «Новое поколение», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По итогам игр командам не удалось войти в число призеров. Главный трофей завоевали другие участники, однако спортсмены из Электростали продемонстрировали сплоченность, волю к победе и достойное поведение на площадке, несмотря на давление со стороны фаворитов.

Участие в региональном этапе позволило школьникам получить важный соревновательный опыт. Команды продолжат подготовку к следующему сезону и намерены побороться за кубок в будущем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.