Электростальские каратисты заняли призовые места на межрегиональных соревнованиях

Фото - © Управление по физической культуре и спорту Администрации г.о. Электросталь

18 января прошло открытое Новогоднее Первенство Детско-юношеской федерации каратэ городского округа Щелково среди спортсменов 8-15 лет, где каратисты из Электростали заняли призовые места, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего в соревнованиях приняли участие около 600 спортсменов из Москвы, Владимирской, Московской, Тульской и Ярославской областей.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь» продемонстрировали высокий уровень подготовки и заняли призовые места.

Золотые медали завоевали три электростальских спортсмена: Даниил Кузин, Иван Сафьянов и Олег Березовский. Серебряные медали завоевали Ульяна Рекуненко, София Баскина, Егор Олюшкин, Егор Лукин, Дмитрий Галикеев и Илья Сандин. Бронзовые медали у Екатерины Березовской, Артема Корниенко, Татьяны Прищеповой, Василия Яшукова и Вячеслава Сандина.

Поздравляем спортсменов и желаем дальнейших спортивных достижений и новых побед.

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