Электросталец доехал до Владивостока на велосипеде

46-летний Сергей Бабухин из городского округа Электросталь недавно вернулся из велопутешествия, преодолев путь в 11 303 километров за четыре месяца, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Путешественник доехал на велосипеде до Владивостока. Во время поездки Сергей Александрович побывал в Чувашии, Омской области, Красноярском крае, заехал на Байкал, а также посетил место детства — Монголию. Во время путешествия на его долю выпало немало испытаний: и весенние заморозки, и изнуряющая жара, и встречи с дикими животными. Но он не отступил и дошел до конца.

Его удивительное путешествие началось 10 мая 2024 года, а готовиться к нему мужчина начал два года назад: ездил на велосипеде, занимался спортом и закупал необходимое снаряжение. Во время поездки большую часть времени он ночевал в палатке. А дойдя до цели, вернулся домой из Владивостока на самолете.

На всем протяжении пути путешественник гордо вез с собой флаг городского округа Электросталь Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодежный». Он пообщался с тренерами и жителями, которые здесь занимаются.

«Хочу сказать слова благодарности тренерам за то, что вы здесь преподаете, пропагандируете спорт. Все это очень важно для наших городов. Спортивную инфраструктуру мы стараемся развивать, будем продолжать эту работу», — заявил Воробьев.