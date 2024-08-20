Экстремал из Люберец установил новый рекорд в силовом экстриме

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» 16 августа установил новый рекорд России в силовом сценическом экстриме. Спортсмен отбуксировал кабриолет с девушками на расстояние 152,1 метров за 3 минуты 51 секунду, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фиксация рекорда состоялась в г. о. Бронницы в рамках фестиваля «Бронницкий луг». Во время буксировки кабриолета Агаджанян надул до разрыва 10 грелок.

В номере были совмещены два сложных элемента экстрима: силового — буксировка транспорта весом более 2 тонн и сценического — разрушение предметов. Зафиксировала достижение федерация силового экстрима России.

Установка нового рекорда России в силовом экстриме проходила в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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