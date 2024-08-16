Экстремал из Люберец Агаджанян установил очередной рекорд страны

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» установил рекорд России по буксировке кабриолета с девушками на расстояние, протащив машину на 152,1 м за 3 минуты 51 секунду. При этом по ходу движения машины Сергей надул до разрыва 10 грелок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Очередной рекорд люберчанин установил в рамках показательного выступления на большом фестивале в парке «Бронницкий луг» на праздновании пятилетнего юбилея сообщества «Нежный бизнес».

«В этом номере совмещены два сложных элемента экстрима. Силового — буксировка транспорта, и сценического — разрушение предметов, в данном случае — грелок. Свой рекорд я посвящаю российским женщинам», — сказал Агаджанян.

Чтобы установить рекорд России по буксировке кабриолета с девушками весом более 2 тонн на расстояние, «Русскому Халку» необходимо было протащить машину на расстояние не менее 100 метров и попутно надуть до разрыва не менее 5 грелок.

«Чтобы протянуть кабриолет с девушками весом более 2 тонн на расстояние 152,1 м за 3 минуты 51 секунду, попутно надувая 10 грелок до разрыва, «Русскому Халку» потребовалось приложить максимальные усилия. Люберецкий Халк справился с очень сложным силовым рекордом, с чем я его поздравляю!» — сказал президент федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Рекорд «Русского Халка» зафиксирован Федерацией силового экстрима России.

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