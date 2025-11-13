Эксперт связала успех бизнеса с физической активностью его руководителя

Эксперт: физическая активность проясняет ум бизнесменов и помогает в их деле

Успех руководителя напрямую зависит от его самочувствия и эмоционального равновесия. Об этом рассказала глава фитнес-сети «ДОНСПОРТ» Мария Лыткина. Специалист уверена, что грамотно выбранные спортивные занятия способны улучшить показатели в бизнесе и усилить лидерские качества, если учитывать специфику рабочих целей, сообщает RuNews24 .

По словам Лыткиной, занятия с весами укрепляют мышцы и формируют красивое телосложение. Спортивная фигура и прямая спина создают нужный образ делового человека и добавляют внутренней уверенности, а практика кундалини-йоги особенно ценна при высоких нагрузках. Она учит делать паузу, концентрироваться на важном и принимать взвешенные управленческие решения вместо импульсивных действий.

Долгие пробежки и быстрая ходьба очищают голову и помогают выстроить четкие планы действий. Во время таких тренировок часто приходят свежие идеи и решения.

Занятия боксом эффективно убирают накопившееся напряжение и отрицательные эмоции. Они также повышают уверенность в себе и улучшают способность концентрироваться перед серьезными деловыми переговорами.

Поддержание физического здоровья, в частности состояния шейного отдела и спины при длительной работе за монитором, позволяет лучше концентрироваться на рабочих задачах. Регулярные занятия пилатесом и сеансы массажа помогают укрепить мускулатуру и держать организм в хорошей форме.

Настрой на победу — ключевой элемент успешного ведения дел. Занятия теннисом или бадминтоном отлично формируют характер победителя. Однако есть нюанс: если человек тяжело переживает проигрыши, лучше не планировать соревнования накануне значимых деловых переговоров.

Руководительницам, которым приходится проявлять жесткость и напористость, эксперты рекомендуют обратить внимание на танцы. Такие занятия помогают восстановить внутреннюю гармонию и вернуть ощущение женственности.

Грамотно подобранные тренировки положительно влияют на работоспособность управленцев. Физическая активность улучшает эмоциональное состояние и делает жизнь более качественной. Лыткина уверена, что спорт укрепляет не только здоровье, но и позиции в деловом мире.

