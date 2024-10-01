Эксперт рассказала, как пожилым людям продлить свое долголетие с помощью спорта

Для долголетия и качественного уровня жизни с годами нельзя отказываться от физической активности. Как внедрить спорт в жизнь пожилых людей, рассказала РИАМО представитель бренда Proxima Fitness, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Валерия Андреева.

«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), недостаток физической активности занимает четвертое место среди факторов, которые ведут к смертности, уступая лишь гипертонии, курению и высокому уровню сахара в крови. Ежегодно около 1,6 млн людей умирают из-за нехватки движения», — сказала Андреева.

Она подчеркнула, что регулярная физическая активность напрямую связана с увеличением продолжительности жизни. Это подтверждают многочисленные исследования. Даже такие простые занятия, как ходьба на протяжении 30 минут каждый день, способны значительно снизить риск преждевременной смерти. Еще активный образ жизни способствует поддержанию нормального веса и укреплению иммунной системы.

По словам специалиста, ВОЗ советует взрослым людям заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю в умеренном темпе или 75 минут в неделю в интенсивном темпе. Однако исследование, результаты которого были опубликованы в журнале The Lancet, показало, что даже 15 минут ежедневных занятий могут снизить вероятность смерти на 14% и увеличить продолжительность жизни на 3 года.

Пожилые люди, которые соблюдают минимальные рекомендации по активности, снижают риск преждевременной смерти на 31% по сравнению с теми, кто ведет сидячий образ жизни. Те, кто увеличивает интенсивность тренировок, могут снизить этот риск до 39%.

Для поддержания здоровья подойдут такие физические нагрузки, как аэробные упражнения (бег, плавание, велоспорт), которые помогают улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Силовые тренировки укрепляют мышцы и кости, что особенно важно для пожилых людей. Растяжка и йога улучшают гибкость и баланс, способствуют снижению стресса.

«Кардиотренировки на тренажерах, беговая дорожка и эллиптический тренажер позволяют эффективно поддерживать физическую активность без излишней нагрузки на суставы и позвоночник», — отметила специалист.

Согласно исследованиям, люди, занимающиеся аэробными упражнениями, на 27% меньше подвержены риску смерти. А те, кто сочетает кардио с силовыми тренировками, получают еще больше пользы для долголетия. Даже умеренные нагрузки, такие как ежедневная ходьба, могут существенно продлить годы жизни и поддержать физическое и ментальное здоровье, заключила Андреева.

Международный день пожилого человека отмечается 1 октября с 1990 года. В России праздник начали отмечать в первый день осеннего месяца с 1992 года.