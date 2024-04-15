Эксперт Пегов выступил за снижение возрастного ценза для CS до 14 лет

Глава центра развития цифрового спорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов указал на необходимость избавиться от дискриминации в сфере компьютерных игр в России, сообщает RuNews24 .

По его мнению, талантливым российским подросткам необходимо разрешить участвовать в соревнованиях по Counter-Strike (CS). В связи с этим эксперт разработал соответствующие поправки в федеральный закон 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

На сегодняшний день CS считается обязательным испытанием в программе всех международных соревнований по киберспорту. Однако к ним допускаются только совершеннолетние конкурсанты.

Пегов также напомнил, что, к примеру, в соревнованиях по пулевой стрельбе могут участвовать школьники с 14 лет. На таких первенствах мишени на полигоне представляют собой человеческий силуэт, напомнил эксперт.

По мнению Пегова, уровень условности насилия в Counter-Strike соответствует занятиям страйкболом, федеральный стандарт спортивной подготовки которого также разрешает занятия с 14-летнего возраста.