Эксперт Пегов выступил за снижение возрастного ценза для CS до 14 лет
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Глава центра развития цифрового спорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов указал на необходимость избавиться от дискриминации в сфере компьютерных игр в России, сообщает RuNews24.
По его мнению, талантливым российским подросткам необходимо разрешить участвовать в соревнованиях по Counter-Strike (CS). В связи с этим эксперт разработал соответствующие поправки в федеральный закон 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
На сегодняшний день CS считается обязательным испытанием в программе всех международных соревнований по киберспорту. Однако к ним допускаются только совершеннолетние конкурсанты.
Пегов также напомнил, что, к примеру, в соревнованиях по пулевой стрельбе могут участвовать школьники с 14 лет. На таких первенствах мишени на полигоне представляют собой человеческий силуэт, напомнил эксперт.
По мнению Пегова, уровень условности насилия в Counter-Strike соответствует занятиям страйкболом, федеральный стандарт спортивной подготовки которого также разрешает занятия с 14-летнего возраста.