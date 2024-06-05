Эксперт Антонов объяснил, как правильно начать заниматься бегом

Бегать можно только при нормальном индексе массы тела (ИМТ), следует избегать беговых дорожек, а начинать тренировки постепенно под контролем тренера, сообщил РИАМО старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

Каждую первую среду июня отмечается Всемирный день бега. В этом году он выпадает на 5 июня. Данный день появился, чтобы привлечь к бегу как можно больше людей. Этот вид спорта является одним из простых и самых доступных видов занятий.

«Не пытайтесь сразу бежать большие расстояния или устанавливать высокий темп. Начните с пошагового увеличения расстояния и интенсивности тренировок, чтобы дать своему телу время приспособиться к новой активности», — сказал Антонов.

Он порекомендовал перед началом бега провести разминку, чтобы подготовить мышцы и связки к нагрузке. После тренировки нельзя забывать про растяжку, чтобы предотвратить мышечную боль и укрепить гибкость.

«Выберите качественные беговые кроссовки, подходящие для вашего типа стопы и стиля бега. Правильная обувь поможет предотвратить травмы и уменьшить нагрузку на суставы. Также обратите внимание на свою технику бега. Правильная постановка стопы, удара и центра тяжести помогут избежать перегрузок и травм», — отметил специалист.

Антонов подчеркнул, что телу надо давать время на восстановление, не забывать про дни отдыха, чтобы избежать переутомления и перегрузок. Бегать нужно в удовольствие, а также следить за частотой пульса.

«Не перегружайте организм, в противном случае вследствие перегрузки могут заболеть коленные суставы, обостриться хронические проблемы. Колени могут заболеть и из-за неправильной обуви, нарушении техники бега, у некоторых людей существует наследственная предрасположенность к заболеваниям суставов», — предупредил эксперт.

Старший инструктор-методист учтонил, что перед началом тренировок, людям неподготовленным, не занимающимся спортом регулярно, особенно если у них есть какие-либо хронические заболевания или проблемы со здоровьем, необходимо посоветоваться с лечащим врачом или с терапевтом.