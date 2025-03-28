Экс-защитник ЦСКА: Дзюба заслужил красиво завершить карьеру

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба уже имеет право достойно завершить карьеру и сделать ему это лучше уже в этом году, сообщает Газета.ru .

«Карьера у него хорошая, правда погулял он по многим командам, это не очень хорошо. Нужно стараться придерживаться одной команды, если ты хочешь, чтобы о тебе помнили. Вот он уйдет — и все, как будто бы не было нигде его. Главное его качество — отсутствие травм на протяжении карьеры. Играл чаще всего на ошибках противника, боролся, но красивой игры от него я не запомнил», — сказал Пономарев.

По его словам, Дзюба успел принести много пользы свои командам, но будет обидно, если его попросят уйти. Он обязательно должен красиво уйти в 2025 году.

Артем Дзюба забил 31 гол. Последний мяч он отправил в ворота Гренады на 56 встрече в составе сборной России. Футболист обошел Александра Кержакова и стал единоличным обладателем рекорда по результативности 19 марта.