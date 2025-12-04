Экс-тренер Плющев прокомментировал потенциальный визит Овечкина в Россию

Тренер Плющев — об участии Овечкина в Кубке Первого канала в РФ: это сомнительно

Свой скепсис он объяснил тем, что в Национальной хоккейной лиге в это время середина сезона.

Кроме того, он упомянул о трудностях, связанных с организацией перелета из Соединенных Штатов в Россию.

В то же время Плющев положительно оценил саму идею и рекомендовал Федерации хоккея России более активно взаимодействовать с международными спортивными организациями.

«Это сомнительно, потому что в НХЛ в эти сроки идет середина сезона. Я не думаю, что лига специально будет делать перерыв на этот турнир, тем более это займет примерно 10 дней — пока перелет, адаптация, матчи, возвращение. Но позывы благие. Сейчас надо налаживать контакт с международными федерациями. Боксеры, пловцы, гимнастки, борцы уже выступают, где-то даже с флагом и гимном. Поэтому ФХР стоит активнее работать на этой площадке», — отметил Плющев.

Ранее глава ФХР Владислав Третьяк выразил намерение пригласить «Вашингтон Кэпиталз» на Кубок Первого канала, допустив возможность реализации этого плана в следующем году при условии завершения специальной военной операции.

