Экс-тренер Газзаев выразил сожаление о вылете «Алании» во Вторую лигу сезона

«Я очень сожалею, что „Алания“ вылетела во Вторую лигу. У клуба очень богатая история, они всегда должны играть в Высшей лиге», — заявил Газзаев.

По его мнению, за всю историю российского футбола только 6 клубов удостоились звания чемпионов страны, в том числе «Алания». Экс-тренер отметил, что ФК всегда имел в составе профессиональную молодежь, поэтому он надеется, что команда вернется обратно в самое ближайшее время.

Стоит напомнить, что в 32-м туре команда «Алания» в домашнем матче проиграла «СКА-Хабаровск» со счетом 0:4, потеряв возможность на сохранение прописки в Первой лиге. Сейчас команда Гогниева заняла 17-е место в турнирной таблице с 26 очками.