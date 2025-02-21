Экс-президент «Локомотива» прокомментировала уход Глебова из «Ростова»

«Я вообще не пойму, на что рассчитывает „Ростов“, так как особенного укрепления у клуба нет. Достаточно странный трансфер, но для „Ростова“ уход Глебова — это потеря», — отметила она.

Кроме того, стоит обратить внимание на самого футболиста, так как игра за «Ростов» и за «Динамо» существенно различается, добавила Смородская.

20 февраля «Ростов» официально подтвердил переход Данила Глебова в «Динамо». Контракт с 25-летним игроком, подписанный «бело-голубыми», будет действовать до зимы 2030 года. В московской команде Глебов будет играть под номером 15.

Согласно информации от СМИ, сумма трансфера составила приблизительно 8 млн евро. В этом сезоне Глебов сыграл 23 матча за «Ростов» во всех турнирах, забив один гол и отдав одну голевую передачу.