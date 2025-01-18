Экс-игрок российского Локомотива взял номер Мбаппе в ПСЖ

Хвича Кварацхелия перешел из «Наполи» в ПСЖ

Экс-игрок российского ФК «Локомотив» Хвича Кварацхелия перешел из «Наполи» в ПСЖ, сообщает «КоммерсантЪ» .

«„Пари Сен-Жермен“ рад сообщить о подписании Хвича Кварацхелия», — говорится в заявлении на сайте ПСЖ.

23-летний полузащитник выбрал седьмой номер, под которым ранее играл один из лучших игроков мира, капитан сборной Франции Килиан Мбаппе.

Ранее грузинский футболист играл в клубе «Динамо» из Тбилиси. В 2019 году он перешел в московский «Локомотив», позже — в казанский «Рубин», откуда уехал в «Наполи».