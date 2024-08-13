Экологический гольф провели в Воскресенске в День физкультурника

В минувшие выходные более 400 жителей Воскресенска отметили Всероссийский день физкультурника в парке «Новлянская Ривьера». Регоператор Воскресенского кластера совместно с компанией «ЭкоСпорт» организовали тематическую спортивную площадку, где в игровой форме рассказали о раздельном сборе отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Гости праздника пробовали свои силы в экогольфе.

Лунки двух видов символизировали контейнеры, предназначенные для системы разделения отходов «Два бака», где синий бак используется для сухих отходов — пластика, бумаги, металла, стекла и тетрапака, а серый — для отходов смешанных: предметов личной гигиены, остатков пищи, неперерабатываемой упаковки.

Участникам нужно было не только попасть мячом в цель, но и определить, к какому виду отходов он относится — перерабатываемым или нет.

Региональные операторы реализуют большую экообразовательную программу, направленную на сокращение потребления и повышение экологической грамотности населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил главе государства Владимиру Путину о том, что на территории Московской области было закрыто 39 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Сейчас идет активная рекультивация, на 17 объектах этот процесс полностью завершен.