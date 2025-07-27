Егорян стала трехкратной чемпионкой мира, взяв золото на соревнованиях в Тбилиси

Российская саблистка Егорян выиграла золото на чемпионате мира в Тбилиси

В Тбилиси проходит чемпионат мира по фехтованию, в котором участвует российская саблистка Яна Егорян. В финале соревнований против представительницы Польши Сюзанны Цеслар россиянка выиграла золотую медаль и стала трехкратной чемпионкой мира, сообщает ТАСС .

В финал Егорян вышла против Цеслар. Встреча саблисток закончилась со счетом 15:11 в пользу россиянки.

Яне Егорян 31 год. Она также является двукратной олимпийской чемпионкой. 27 июля она в третий раз победила на чемпионате мира, а до этого 6 раз становилась чемпионкой Европы.

На текущем чемпионате мира в Тбилиси медаль Егорян стала третьим золотом в копилке российской сборной. В личном турнире на ЧМ саблистка одержала победу впервые.

Утром в Тбилиси прошли акции протеста против участия российских спортсменов в чемпионате мира по фехтованию. Неизвестные взорвали рядом с гостиницей, где живут россияне, петарду, а также растоптали и подожгли триколор.