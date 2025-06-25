Егорьевские спортсмены рассказали, почему выбирают кендо

В егорьевском Центре внешкольной работы работает секция японского фехтования — кендо. Этот вид единоборств ведет Николай Алексеевич Ильин. Он преподает в центре с 2006 года и заслужил уважение педагогов, детей и родителей, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.

«Единоборствами занимаюсь с самого детства и, конечно же, всегда мечтал быть преподавателем, наставником для других ребят, что получается уже более 15 лет. Айкидо занимаюсь с 2006 года, кендо в городе начал культивировать с 2017 года, уже воспитал многократных чемпионов московской области, чемпионов центрального федерального округа, чемпионов России», — рассказывает Николай Ильин.

Сам педагог, как и его воспитанники, нередко выступает на соревнованиях, является победителем чемпионата Московской области 2023 года и входит в состав региональной сборной по кендо.

Среди воспитанников Николая Ильина чемпион России по кендо 2024 года Никита Покушев. Он посещает секцию уже почти 11 лет и не собирается останавливаться на достигнутом.

«Меня сильно привлек этот вид спорта, раньше я не видел ничего похожего. Кендо — это захватывающее зрелище боев, это постоянная сосредоточенность, специальные тренировки для укрепления мышц и характера. Я уже выступал во многих городах и собираюсь и дальше заниматься этим видом спорта», — делится Никита Покушев.

Совсем недавно воспитанники клуба вернулись из Санкт-Петербурга — там проходил Международный фестиваль кендо «Звезды Белых Ночей». В нем приняли участие более 120 сильнейших спортсменов России, а также представители Беларуси, Грузии и Китая.

В составе сборной Центрального федерального округа выступили егорьевские спортсмены, обеспечив команде третью ступень почетного пьедестала.

«Золото» в личном зачете взял воспитанник секции по кендо егорьевского Центра внешкольной работы Кирилл Данилов.

Кирилл занимается кендо с 5-ти лет. Спортсмен рассказывает, — привлекла философия этого спорта: дисциплина, уважение к противнику и постоянная работа над собой. Секретом успеха юноша считает поддержание хорошей формы и пример старших.

«Соревнования прошли очень насыщенно — было и волнение, и азарт, но больше всего запомнилась поддержка команды и зрителей. Соперники попадались сильные, особенно сложным был поединок в полуфинале: пришлось концентрироваться на каждом движении. С некоторыми участниками мы уже пересекались, поэтому было вдвойне интересно бороться», — делится победитель соревнований, воспитанник егорьевского Центра внешкольной работы Кирилл Данилов.

Никита Покушев завоевал «бронзу» юниорского первенства. За свою победу егорьевцы благодарят тренера — преподавателя Центра внешкольной работы Николая Ильина.

Ребята уже готовятся к новым соревнованиям. В августе их ждут тренировочные сборы во Владовостоке, в сентябре — соревнования в Анапе, а в ноябре — заветное Первенство России, в котором примут участие порядка 12-ти егорьевских спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.