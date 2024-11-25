Егорьевские спортсмены обеспечили Подмосковной сборной победу на Чемпионате России по кендо

В Нижнем Новгороде прошел Чемпионат и Первенство России по кендо. Юниорскую и юношескую сборную Московской области преимущественно составляли спортсмены из Егорьевска — воспитанники Николая Ильина, педагога по кендо местного Центра внешкольной работы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Егорьевск.

Тренер отмечает, что победа куется вместе с детьми на протяжении всего календарного года. Благодаря упорству и профессионализму подмосковной сборной удалось завоевать статус чемпионов в командном выступлении, а юниорской сборной в упорной борьбе занять 2 место.

Егорьевский спортсмен Никита Покушев стал чемпионом в индивидуальном выступлении. Новый «золотой» титул юноша получил в свой день рождения. Подготовку ребят из Егорьевска очень высоко оценили судьи.

«Это было действительно волнительно, особенно в командных выступлениях. Я очень сильно переживал за моих ребят, хотелось выскочить на поединок вместо них. Ликование краткосрочно, теперь снова нужно двигаться дальше в тренировочном процессе для того, чтобы сохранить титул чемпионов», — отметил педагог егорьевского Центра внешкольной работы Николай Ильин.

Победителей уже поздравили в их учебных заведениях.

Поездку на Чемпионат совместили с культурно-образовательной программой. У ребят остались приятные впечатления после посещения усадьбы Рукавишниковых и Нижегородской радиолаборатории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.