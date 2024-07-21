Ефимов: свыше 5 тыс ребят обучили во Дворце спорта и образования Ирины Винер

Более 5 тыс. детей и подростов обучили во Дворце спорта и образования Ирины Винер, который начал свою работу в столице в ноябре минувшего года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, во дворце проводятся занятия по художественной гимнастике и боевым искусствам для 12 групп, их посещают спортсмены в возрасте от 3 лет.

«На площадке состоялось несколько мероприятий федерального уровня — открытый турнир по художественной гимнастике „Блиц“, турнир МСМК „Искусство побеждать“, первенство Центра художественной гимнастики № 1, межрегиональный турнир по дзюдо. Около 86% детей, посещающих Дворец спорта и образования Ирины Винер, — жители ТиНАО. Более половины из них — из района Троицк. Создание спортивных объектов рядом с жильем отвечает на запрос москвичей на доступную инфраструктуру», — заявил Ефимов.

Он подчеркнул, то ежемесячно во дворце проводят интенсивы, различные мастер-классы и увлекательные семинары, соревнования и турниры. В мероприятиях участвуют известные российские спортсмены, а также заслуженные тренеры России.

Глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин рассказал, что строительством объекта на территории ЖК Russian Design District в Тройке занималась ГК «Родина».

«Многофункциональный комплекс, ориентированный на проведение мероприятий регионального, федерального и международного уровней, представляет собой здание в виде черного кристалла. Конструкция поддерживается специальной шаро-стержневой системой», — добавил Жидкин.

На базе дворца уже провели 20 различных мероприятий. В них поучаствовали молодые спортсмены из более чем из 22 городов, в частности Москвы, Самары, Чебоксар, Волгограда и Махачкалы.

Совладелец и сооснователь «Группы Родина» Владимир Щекин подчеркнул, что во Дворце спорта и образования созданы все условия для регулярных тренировок новых чемпионов и организации соревнований на высшем уровне. Важно, что инфраструктура находится в шаговой доступности от жилых домов, поэтому жители имеют возможность тренироваться в лучших спортшколах страны.

Москва уделяет особое внимание развитию спортинфраструктуры на территории ТиНАО. Объекты строятся как за счет средств Адресной инвестпрограммы города, так и на деньги инвесторов. К примеру, весной закончили возведение крытой ледовой арены с искусственным льдом в Щербинке. К концу 2028 года в Новой Москве появятся 3 крупных ФОКа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в мегаполисе построили свыше 200 спортобъектов.