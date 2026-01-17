Ефимов: с 2011 года в 10 округах столицы построили 22 спорткомплекса

С 2011 года за счет средств городского бюджета по программе «Спорт Москвы» в столице построили 22 физкультурно-оздоровительных комплекса, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы с 2011 года построили 22 ФОКа общей площадью свыше 102 тыс. кв. м. Новые объекты появились в 10 административных округах столицы. Среди районов, где уже функционируют современные физкультурно-оздоровительные комплексы, — Алексеевский, Зябликово, Косино-Ухтомский, Раменки, Крюково, Гольяново, Покровское-Стрешнево, Чертаново Центральное и другие», — прокомментировал вице-мэр.

Построенные объекты — это хорошо оснащенные сооружения, задача которых — обеспечить условия для работы детских спортивных секций и дать жителям ближайших районов возможность заниматься спортом рядом с домом.

«Больше всего физкультурно-оздоровительных комплексов с 2011 года построили на востоке и юге столицы — по 4 объекта, их общая площадь составляет 35 тыс. кв. м. Самый крупный из них — ФОК с 50-метровым бассейном площадью 7,2 тыс. кв. м, который расположен на улице Николая Старостина. В районе Гольяново возвели объект с двумя чашами для плавания. Здесь также разместили зал для групповых занятий, буфет, раздевалки, административные и вспомогательные помещения», — уточнил руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

Также три ФОКа появилось в СВАО, по два — в ЗАО, СЗАО, ЮВАО и ЮЗАО. По одному современному ФОКу возвели в Зеленограде, а также на севере и в центре столицы.

Так, в ЗАО по просьбе жителей построили современный ФОК «Раменки» площадью свыше 6 тыс. кв. м.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025 году в Москве построили более 110 новых детских садов, школ, больничных корпусов, спортивных сооружений и других объектов социальной инфраструктуры.