«Единая Россия» дала старт Всероссийскому зимнему марафону «Сила России»

Марафон проводится по инициативе совета сторонников партии «Единая Россия» с целью поддержки спорта и продвижения здорового образа жизни. Спортивные мероприятия пройдут по всей стране и продлятся до 3 сентября, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Открытие марафона состоялось на стадионе «Труд» в подмосковной Балашихе. Здесь прошли мастер-классы по силовым видам спорта, эстафеты и веселые старты. В ходе мероприятия на стадионе единороссы, совместно со спортсменами развернули стометровый российский триколор.

«Традиционный партийный марафон „Сила России“ охватывает все регионы страны и помог многим ребятам приобщиться к спорту, познакомил с нашими чемпионами и известными спортсменами. Особенно ценно, что в Год Защитника Отечества к марафону активно присоединяются бойцы спецоперации — и в качестве участников, и в качестве тренеров. Наши защитники — достойный патриотический и спортивный пример для подрастающего поколения», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Мероприятие открыла председатель центрального Совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

«Жители регионов смогут принять участие в забегах, массовых катаниях на коньках, товарищеских хоккейных матчах, заняться велосипедным, парусным и другими видами спорта. Мы гордимся, что в этом году проект посвящен защитникам Отечества, чьи подвиги и спортивные достижения напоминают нам о силе духа, помогающей преодолевать любые испытания», — отметила Занко.

Председатель Совета сторонников в Московской области Елена Андреева отметила, что в прошлом году в рамках марафона «Сила России» прошло более тысячи мероприятий, в которых приняли участие более 30 тысяч жителей Московской области.

«Сегодня Московская область вновь стала стартовой площадкой марафона „Сила России“, который проводится уже в четвертый раз. Это мероприятие не просто направлено на популяризацию здорового образа жизни — оно открывает двери для людей всех возрастов. Взрослые, дети и подростки могут прийти и заняться спортом вместе с олимпийскими чемпионами и нашими звездами. Это замечательная возможность для детей взять пример с успешных спортсменов. Я сама являюсь спортсменкой и мастером спорта, и для меня важно подчеркнуть, что спорт — это не только соревнования. Прежде всего, это здоровый образ жизни. В условиях, когда дети все больше времени проводят за компьютерами, важно вовлекать их в спорт. Я мама двух мальчиков, и я знаю не понаслышке, как важно заниматься физической активностью. Это, действительно, имеет большое значение для их здоровья и развития», — сказала Андреева.

В рамках спортивного мероприятия, бронзовый призер Олимпийских игр в Сеуле в эстафете 4×100 метров, заслуженный мастер спорта России Марина Жирова провела мастер-класс по легкой атлетике.

«Сейчас мы наблюдаем возрождение спортивных традиций, и это действительно имеет огромное значение. Молодые люди становятся частью чего-то большего. Они не просто собираются в небольших группах во дворах, а понимают, что могут объединиться в большую команду, обладающую силой и энергией. Такие мероприятия крайне важны — мы не можем позволить упустить нашу молодежь. Они должны быть вместе, взаимодействовать и развиваться», — прокомментировала депутат Совета депутатов от «Единой России» в городском округе Балашиха, заслуженный мастер спорта, директор стадиона «Труд» Марина Жирова.

А мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, трехкратный чемпион мира, депутат муниципального Совета депутатов в Балашихе Александр Евсюткин провел разминку.

«В этом году у нас есть нововведение. Если раньше у нас проводились летний и зимний марафоны, то теперь марафон будет длиться с 20 февраля до 3 сентября — практически целый год. Балашиха уже во второй раз становится центральной стартовой площадкой. В этом году мы организовали мастер-классы по различным видам спорта: от горнолыжного и беговых лыж до силового экстрима, тяжелой и легкой атлетики, баскетбола, волейбола и хоккея. Инструкторы наших спортивных школ с удовольствием делятся своим опытом со всеми желающими», — сказал Александр Евсюткин.

Он отметил, что стадион «Труд», где состоялось открытие марафона, был недавно реконструирован и теперь располагает замечательным новым полем с подогревом.

«Несмотря на морозное утро и прохладную погоду, здесь собралось большое количество людей. У нас большие планы, в том числе на летний период. Балашиха уже не раз выезжала в зону специальной военной операции со спортивными мероприятиями. Так, два года назад, в августе, в составе команды Московской области мы провели мастер-класс по силовому экстриму и показательные выступления вместе с ребятами из Донецкой Народной Республики в Лисичанске, параллельно доставляя гуманитарную помощь», — сообщил Евсюткин.

Марафон продлится до 3 сентября — Дня окончания Второй мировой войны. Все желающие смогут бесплатно заниматься спортом под руководством известных российских тренеров и спортсменов. Регистрация доступна на сайте проекта.