сегодня в 16:14

Дзюдоисты Рузы успешно выступили на турнире в Краснознаменске

Успешное выступление рузских спортсменов состоялось 12 ноября на турнире по дзюдо среди юношей и девушек в подмосковном Краснознаменске. В соревнованиях приняли участие около 300 дзюдоистов из Московской области, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Представители Рузского муниципального округа показали высокий уровень подготовки и завоевали медали всех достоинств. Под руководством тренера Д.А. Полянина спортсмены продемонстрировали отличную технику и волю к победе.

Особенно успешным выступление оказалось для Игната Дмитриева и Усмона Джумазода, завоевавших золотые медали турнира. Серебряными призёрами стали Владислав Ерохин, Илья Фоломеев и Артём Ладисов.

Бронзовые награды получили Максим Степанкин, Сергей Степанкин, Иван Яценко и Степан Дмитриев. Все победители и призёры были награждены кубками, грамотами и медалями за свои достижения.

Тренер команды Д.А. Полянин отметил высокий уровень подготовки спортсменов и их стремление к победе. Он подчеркнул важность регулярных тренировок и командной работы.

Успехи рузских дзюдоистов — это результат реализации муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта в округе. Программа направлена на пропаганду здорового образа жизни и поддержку юных спортсменов.

"Такие достижения мотивируют молодых спортсменов продолжать тренировки и стремиться к новым победам. Успешное выступление на турнире в Краснознаменске стало важным этапом в спортивной карьере рузских дзюдоистов," - прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылёв.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.