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Дзюдоисты Подмосковья стали победителями и призерами первенства мира

Спортсмены из Подмосковья завоевали две золотые и одну бронзовую медали на первенстве мира по дзюдо в Перу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В весовой категории свыше 90 кг среди юношей не было равных Рустему Кадзаеву из Дмитровского городского округа. В финале подмосковный дзюдоист победил представителя Эстонии Марка-Адриана Масака.

​Еще одна спортсменка из Московской области Эвелина Босиек, представляющая городской округ Домодедово, завоевала бронзовую награду в весовой категории до 57 кг среди девушек. В схватке за третье место она одолела соперницу из Монголии Цендбазар Машбат.

​Подмосковный дзюдоист Алексей Топтыгин из городского округа Щелково стал победителем первенства мира в весовой категории до 50 кг, взяв верх в финале турнира над бразильцем Юри Переирой.

​Первенство мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходило в столице Перу — городе Лима с 27 августа по 1 сентября.

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.