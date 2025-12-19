сегодня в 15:58

Дзюдоисты из Щелково вышли в финале турнира «Битва Городов» в Подмосковье

Дзюдоисты из Щелково вышли в финал международного юношеского турнира «Битва Городов» и 19 декабря встретятся с командой Нальчика на федеральной территории «Сириус», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Дзюдоисты из Щелково представляют Московскую область на международном юношеском турнире «Битва Городов». На пути к финалу команда одержала победы над сборными Майами (США), Оренбурга, Иркутска, Краснодара и Санкт-Петербурга.

В решающем поединке за главный трофей турнира спортсмены из Щелково встретятся с командой Нальчика 19 декабря. За бронзовые награды поборются сборные Назрани и Санкт-Петербурга.

В составе команды Московской области выступают 14 воспитанников СШОР по единоборствам (Щелково): Илья Топтыгин, Константин Резников, Абубакр Джураев, Алексей Топтыгин, Нико Сурманидзе, Илья Бушуев, Даниял Идармачев, Егор Бохонов, Хаитбек Джураев, Тимур Алиев, Артем Никулин, Абдула Сулейманов, Артур Джигкаев и Денис Кулигин.

В турнире участвуют 24 российских коллектива и восемь иностранных сборных, включая команды США, Франции, Словении, Южной Кореи, Монголии, Бразилии, Греции и Кубы. Соревнования проходят с 6 по 19 декабря на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.