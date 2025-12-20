Дзюдоисты из Щелкова выиграли международный турнир «Битва Городов» в Подмосковье

Команда дзюдоистов из Щелкова одержала победу в финале международного турнира «Битва Городов», который проходил с 6 по 19 декабря на федеральной территории «Сириус», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Дзюдоисты из Щелкова завоевали золото на международном юношеском турнире «Битва Городов». В финале команда Московской области уверенно победила соперников из Нальчика со счетом 13:3. В составе сборной выступали 14 спортсменов, среди которых Илья Топтыгин, Константин Резников, Абубакр Джураев, Алексей Топтыгин, Нико Сурманидзе, Илья Бушуев и другие.

На пути к финалу подмосковная команда одержала победы над сборными Майами (США), Оренбурга, Иркутска, Краснодара и Санкт-Петербурга. Бронзовые медали завоевали спортсмены из Назрани, обыгравшие команду Санкт-Петербурга в малом финале.

Турнир проходил на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае и собрал 24 российских коллектива и восемь иностранных сборных, включая команды из США, Франции, Словении, Южной Кореи, Монголии, Бразилии, Греции и Кубы. Соревнования проводились в рамках федеральной программы «Спорт России».

Региональные спортивные школы по дзюдо Щелкова и Нальчика считаются одними из сильнейших в стране. Недавно на кадетском первенстве России в Тюмени подмосковные спортсмены выиграли общекомандный зачет, а северокавказские дзюдоисты завоевали три золота, серебро и бронзу.

Представитель команды Тимур Алиев отметил сплоченность коллектива и поддержку болельщиков, подчеркнув, что успех стал результатом совместной работы и взаимовыручки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.