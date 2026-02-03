сегодня в 18:55

Дзюдоисты из Подмосковья завоевали шесть медалей на первенстве России в Екатеринбурге

Спортсмены Московской области выиграли шесть медалей на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, которое прошло с 27 по 31 января в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сборная Московской области заняла второе место в общем зачете первенства России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В активе команды — два золота, два серебра и две бронзы.

В весовой категории до 55 кг первое место занял Алексей Топтыгин (СШОР, Щелково), вторым стал Илья Топтыгин. В категории до 60 кг золото завоевал Иван Юртаев (СШ «Олимп», Фрязино), который в финале победил соперника из Чеченской Республики.

Серебряную медаль в весе до 66 кг получил Давит Топсакалян (СШ «Олимп», Фрязино). Бронзу в этой категории взял Ислам Исаев («СШОР по единоборствам», Химки). Еще одну бронзовую награду в весе до 81 кг принес команде Гарик Садоян (СШ «Олимп», Фрязино).

В турнире участвовали 554 спортсмена из 61 региона России. Соревнования прошли в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.