Дзюдоисты из Подмосковья выиграли три медали в Петербурге

Спортсмены из Московской области завоевали золото, серебро и бронзу на всероссийских соревнованиях «Легенды Петербургского дзюдо», которые прошли с 1 по 3 мая 2026 года в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золото в весовой категории до 66 кг выиграл Иван Цветков, представляющий областной центр олимпийских видов спорта из Подольска. Бронзовую медаль в этом же весе завоевал Андрей Самойленко из Дмитрова. Серебро досталось спортсмену из Челябинской области.

Еще одну награду для Подмосковья принес Иван Золотов — воспитанник областного центра олимпийских видов спорта и СШОР по единоборствам из Красногорска. Он стал серебряным призером в категории до 73 кг. В этой весовой группе на пьедестал также поднялись дзюдоисты из Санкт-Петербурга и Москвы.

Турнир «Легенды Петербургского дзюдо» проводится с 2019 года в рамках проекта по сохранению памяти о выдающихся представителях ленинградской и петербургской школы дзюдо. В 2026 году в соревнованиях участвовали 160 спортсменов из 16 регионов страны. Победители получили право на присвоение звания «Мастер спорта России», а также путевки на Кубок и чемпионат России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.