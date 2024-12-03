Дзюдоисты из Подмосковья стали победителями и призерами Кубка России

Представители Подмосковья завоевали золотую, серебряную и бронзовую медаль на Кубке России по дзюдо среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В весовой категории до 90 килограммов не было равных чемпиону Европы из Подмосковья Алану Хубецову. В финальной схватке ему удалось успешно выполнить бросок через бедро, что позволило одолеть в борьбе за Кубок страны призера чемпионата России Сергея Скоробогатова.

​Среди женщин в весе до 52 килограммов вице-чемпионкой турнира стала победительница первенства России среди юниорок Дарья Захарова. Дзюдоистка из Московской области уступила в финале действующей чемпионке России из Якутии Карине Ефимовой. Кроме того, в категории свыше 78 килограммов почетное третье место заняла еще одна подмосковная дзюдоистка Алана Алборова.

​Кубок России по дзюдо среди мужчин и женщин прошел в городе Тюмень на татами ЦПСР «Тюмень-дзюдо» с 29 ноября по 1 декабря. В соревнованиях приняли участие более 400 дзюдоистов из 48 регионов страны. Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.